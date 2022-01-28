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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: “Personelim olmadan ben balık yemem”

Sakarya’da etkili olan kar yağışı sonrasında yolları açık tutabilmek için evlerine gitmeden saatlerce karla mücadele eden personeller için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, balık ziyafeti verdi. Başkan Yüce, “Personelim olmadan ben balık yemem. İlk önce personel yiyecek, onlar yorgunluklarını bu balık ile atacaklar ben de ondan sonra yiyeceğim” dedi.

Genel 28.01.2022, 09:13 28.01.2022, 09:47
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: “Personelim olmadan ben balık yemem”

Sakarya’da etkili olan kar yağışı sonrasında yolları açık tutabilmek için evlerine gitmeden saatlerce karla mücadele eden personeller için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, balık ziyafeti verdi. Başkan Yüce, “Personelim olmadan ben balık yemem. İlk önce personel yiyecek, onlar yorgunluklarını bu balık ile atacaklar ben de ondan sonra yiyeceğim” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce adeta ders niteliğinde olacak bir harekete imza attı. Başkan Yüce, Sakarya’da etkili olan kar yağışı ve sonrasında aralıksız mücadele veren personeller ile balık ziyafetinde buluştu. SASKİ Hızır İlyas Tesisleri’nde mangalın başına geçen Yüce, personeline elleriyle balık ikramında bulunarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarına; 88 personel, 52 araçla şehrin merkezi ve 16 ilçesinde aldığı ihbarlar üzerine hemen harekete geçerek, hayatın olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için anında müdahale etti. Son rapora göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin genelinde yağışların etkili olduğu son 7 günde 4 bin 500 kilometreyi bulan kar küreme faaliyeti yürüttü.

Kar küreme çalışmaları 4 bin 500 kilometreye ulaştı

Başkan Ekrem Yüce, mesai mefhumu gözetmeden mücadelenin bir parçası olan çalışanlara ekiplerin komuta edildiği Hızırilyas’ta balık ikram etti. Nöbeti devreden personeller yemeğini yedikten sonra kar nöbetine geri döndü. Yüce, vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi için canla başla çalışan ekiplere teşekkür ederek, “Ulaşımın aksamaması, kazaların yaşanmaması ve mağduriyetin oluşmaması için 4 bin 500 kilometreyi bulan küreme çalışmaları yaptık” dedi.

"Personelim olmadan ben balık yemem"

Ekiplere balık ikramını kendisi yapan Başkan Yüce, “Bölgemizde çok ciddi bir kar yağışı yaşandı. Meteorolojiden aldığımız veriler doğrultusunda ilk günden hazırlıklara başladık. Bürokratlarımızla bir araya geldik ve gerekli önlemlerimizi aldık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. 1 haftalık süreç içerisinde hamdolsun büyük bir sorunla karşılaşmadık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte 24 saat esasıyla görev başında olduk. Bugün de ekiplerimizi motive etmek, yanlarında olmak için bir araya gelelim istedik. İlçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarda emek gösteren, özveriyle hareket eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Personelim olmadan ben balık yemem. İlk önce personel yiyecek, onlar yorgunluklarını bu balık ile atacaklar ben de ondan sonra yiyeceğim" ifadelerine yer verdi.

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