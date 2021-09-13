Şahinoğlu: "Üç Kardeş 2021 tatbikatı dış güçlere ciddi bir mesajdır"

Bakü merkezli Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan’da yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının dış güçlere ciddi bir mesaj olduğunu söyledi.

Şahinoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın stratejik ortakları ile ilişkileri güçlendirmekte kararlı olduğunu söyledi. Türkiye ve Pakistan’ın Azerbaycan’ın iki stratejik ortağı olduğunu belirten Şahinoğlu, "İlk kez bu üç ülke arasında askeri tatbikatlar düzenleniyor. Bu Azerbaycan’ın başarılarını kıskanan ve Ermenistan’ı destekleyen dış güçler için önemli bir mesaj niteliği taşıyor. Evet, biz Karabağ Savaşı’nda büyük başarılar elde ettik ama bu tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Rus askerlerin Karabağ’daki provokasyonları, İran’ın Karabağ’a taşıdığı kanunsuz yükler buna misal olabilir. Bu duruma bir ‘dur’ denilmeli" dedi.

Azerbaycan’ın bu ve diğer durumlar karşısında kendi müttefikleri ile ortak hareket ettiğini anlatan Şahinoğlu, "Üç ülke arasında gerçekleşen ortak tatbikat dış güçlere ciddi bir mesajdır. Azerbaycan’ın verdiği mesaj net ve açık. Azerbaycan yalnız değil, onun güçlü müttefikleri var. Türkiye de, Pakistan da kendi bölgelerinde söz sahibi, nüfuz sahibi ülkeler” diye konuştu.