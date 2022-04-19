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Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilk kadın bot komutanı görev başında

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilk kadın sahil güvenlik bot komutanı dümen başında. Üsteğmen Esra Çamkerten, TCSG GÜVEN Gemisinde Arama Kurtarma Subayı ve Silah Subayı olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-29 numaralı bota Sahil Güvenliğin ilk kadın komutanı olarak atandı. İstanbul Boğazı’nda deniz güvenliği ve emniyetine yönelik görev yapan Üsteğmen Esra Çamkerten, ”Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ilk kadın bot komutanıyım. Bizim mesleğimizde kadın erkek ayrımı yok. Cinsiyeti bir kenara bırakarak insan olarak görevimizi icra ediyoruz” dedi.

Genel 19.04.2022, 09:58
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilk kadın bot komutanı görev başında

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ilk kadın sahil güvenlik bot komutanı dümen başında. Üsteğmen Esra Çamkerten, TCSG GÜVEN Gemisinde Arama Kurtarma Subayı ve Silah Subayı olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Grup Komutanlığı bağlısı TCSG-29 numaralı bota Sahil Güvenliğin ilk kadın komutanı olarak atandı. İstanbul Boğazı’nda deniz güvenliği ve emniyetine yönelik görev yapan Üsteğmen Esra Çamkerten, ”Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ilk kadın bot komutanıyım. Bizim mesleğimizde kadın erkek ayrımı yok. Cinsiyeti bir kenara bırakarak insan olarak görevimizi icra ediyoruz” dedi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında, denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bölge Komutanlığı bünyesinde 3 Grup Komutanlığı, 5 Karakol Komutanlığı, 51 adet yüzer unsur, 7 Dalış Timi ve 4 Mobil Radar Timi bulunuyor.

İstinye’de ilk kadın sahil güvenlik bot komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Esra Çamkerten, 2016 yılında Denizcilik Fakültesinden mezun olduktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda subay olarak göreve başladı. 5 yıldır Sahil Güvenlik’te görev yapan Üsteğmen Çamkerten, TCSG GÜVEN Gemisinde 2 sene Arama Kurtarma Subayı ve 1 sene de aynı gemide Silah Subayı olarak görev yaptı. TCSG-312 numaralı botta 1 sene İkinci Komutan olarak görev yaptıktan sonra, 2021 Temmuz ayında TCSG-29 numaralı bota Sahil Güvenliğin ilk kadın bot komutanı olarak atandı. Denizlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması için öz veri ile görev yapan Üsteğmen Esra Çamkerten, müdahale gerektiren durumlarda diğer bot personeli ile birlikte denize açılıyor.

“Sahil Güvenlik Komutanlığında ilk kadın bot komutanıyım”

Sahil Güvenliğin ilk kadın bot komutanı olduğunu belirten Üsteğmen Esra Çamkerten, “TCSG-29 Komutanlığında bot komutanı olarak görev yapmaktayım. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ilk kadın bot komutanıyım. Denizcilik Fakültesinden mezunum. Öğrenciyken Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesini takip ederdim. Subay olma isteği hep içimde vardı. Mezun olduktan sonra bir gün Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde sözleşmeli subay alımı olacağını gördüm ve başvurumu yaptım. Yaklaşık 5 yıldır görev yapmaktayım. Eğitim sürecimiz Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında başladı. Sporla alakalı olan bir insanın kolaylıkla tamamlayabileceğine inandığım bir süreçti. Temel askerlik eğitimimizi orada tamamladıktan sonra Antalya’daki Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında eğitimimize devam ettik. Antalya’daki eğitimimiz icra edeceğimiz göreve yönelik olmakla beraber, her gün spor derslerimizde mevcuttu. Eğitim sürecimiz yorucu olsa da aynı derecede eğlenceli olduğunu düşüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizim mesleğimizde kadın erkek ayrımı yok”

Mesleğinde kadın erkek ayrımı olmadığını belirten Üsteğmen Çamkerten, “Görevimi icra ederken beni en çok etkileyen olaylar arama kurtarma yaparken yaşadıklarımızdır. Ne yazık ki her vakada bütün insanları sağ kurtaramayabiliyoruz. Özellikle bir cansız bedeni sudan almak, o insanın hayatını kurtaramamak insanı kahrediyor. Görevimi yaparken zorlandığım bir an olduğunu söyleyemem. İşimi severek yapıyorum. Müdahale ettiğim olayların sayısını söyleyebilmem mümkün değil. Sayamayacak kadar çoktur. Bizim mesleğimizde kadın erkek ayrımı yok. Cinsiyeti bir kenara bırakarak insan olarak görevimizi icra ediyoruz. Sen kadınsın ben erkeğim düşünceleri bize göre değil” ifadelerini kullandı.

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