Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden sosyal mesafe uyarısı
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, KİLYOS SAHİLİNDE DENETİM YAPTI. EKİPLER, VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARISI YAPARAK, SAHİLİN TÜM NOKTALARINI HELİKOPTER VE DRONE İLE İNCELEDİ.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kilyos sahilinde denetim yaptı. Ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yaparak, sahilin tüm noktalarını helikopter ve drone ile inceledi.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul’da denize girmek girmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettikleri yerlerden biri de Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos sahili oldu. Vatandaşlar soluğu Kilyos sahilinde aldı. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler de sahil bandında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimler yaptı. Ekipler hem korona virüse karşı sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda hem de boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler helikopter, sahil güvenlik botu, dalış timleri ve drone ile sahilin tüm noktalarını inceledi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:53
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:10
|Akşam
|20:28
|Yatsı
|22:05
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25