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Şaheser gibi yükselen Recep Tayyip Erdoğan Camii göz kamaştırıyor
Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla göz kamaştırıyor.
Genel 13.03.2023, 11:12
Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla göz kamaştırıyor.
Patnos ilçesinde temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. İlçe merkezinde adeta bir şaheser gibi yükselen ve Süleymaniye Camii’ni anımsatan cami, gün batımı ve akşam manzarasıyla dron ile görüntülendi.