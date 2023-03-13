Şaheser gibi yükselen Recep Tayyip Erdoğan Camii göz kamaştırıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Patnos ilçesinde temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. İlçe merkezinde adeta bir şaheser gibi yükselen ve Süleymaniye Camii’ni anımsatan cami, gün batımı ve akşam manzarasıyla dron ile görüntülendi.