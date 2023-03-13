banner611

banner610

Son Dakika

Şaheser gibi yükselen Recep Tayyip Erdoğan Camii göz kamaştırıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Genel 13.03.2023, 11:12
Şaheser gibi yükselen Recep Tayyip Erdoğan Camii göz kamaştırıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Patnos ilçesinde temeli 2015 yılında atılan 2 bin kişilik Recep Tayyip Erdoğan Camii, manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. İlçe merkezinde adeta bir şaheser gibi yükselen ve Süleymaniye Camii’ni anımsatan cami, gün batımı ve akşam manzarasıyla dron ile görüntülendi.

Yorumlar (0)
banner612