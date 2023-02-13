SAHA İstanbul’dan deprem bölgesine 833 milyon 608 bin 736 TL’lik destek

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma-havacılık sanayii kümelenmesi olan "SAHA İstanbul", bünyesinde bulunan firmalarla koordine olarak deprem bölgesine toplam 833 milyon 608 bin 736 TL nakdi yardım sağladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar da gitmeye devam ediyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma-havacılık sanayii kümelenmesi olan "SAHA İstanbul" da bünyesinde bulunan firmalarla koordine olarak deprem bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik girişimlerde bulundu. SAHA İstanbul; depremin ilk gününden bu yana 390,2 ton gıda malzemesi, 575 bin 733 giyim, 228 adet iş makinesi, 259 bin 731 tıbbi malzeme, 2 adet sahra hastanesi, 404 ton muhtelif malzeme ve 833 milyon 608 bin 736 TL nakdi yardım sağladı.