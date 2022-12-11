Sağlıklı bir kış için aktardan öneriler

İzmir’de aktarlık yapan ziraat mühendisi Mete Eltepe, vatandaşların sağlıklı bir kış geçirebilmesi için baharatlardan yararlanmalarını tavsiye etti.

İzmir’deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uzun yıllardır aktarlık yapan ziraat mühendisi Mete Eltepe, vatandaşların sağlıklı bir kış geçirebilmesi için önerilerde bulundu. Baharatların şifalı bir dünya olduğunu belirten Eltepe, vatandaşların kendini kışın olumsuz etkilerinden koruyabilmesi için özel bir formül önerdiğini ifade ederek, “Bu konuda zerdeçal en güvendiğimiz baharatların başında geliyor. Sumak, zencefil, karabiber, çörekotu gibi toz halindeki baharatları bir araya getirerek çok faydalı bir karışım öneriyorum. Öncelikle zerdeçal, çok az zencefil, çok az sumak, az karabiber ve çok az çörekotundan oluşan bu karışımdan bir çay kaşığı alarak 2 yemek kaşığı bala karıştırın ve güne bu şekilde başlayın. Bu karışım, tüm mikroplara, virüslere karşı sizi korur ve güne zinde başlamanızı sağlar” diye konuştu.

Baharat karışımının hem çocuklar, hem büyükler için daha sağlıklı bir kış geçirilmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade eden Eltepe, “Zencefil, tarçın, gülhatmi, karanfil gibi bitkilerin bulunduğu bir çay da önerebiliriz. Bu şekilde daha sağlıklı bir kış geçirebilirsiniz” dedi.

“Zerdeçal antibakteriyel, sumak antioksidan”

Önerdiği karışımdaki baharatların özelliklerini sıralayan Eltepe, “Zerdeçalın ağrı kesici özelliği var ve antibakteriyel. Üzerinde en fazla akademik çalışma yapılmış baharatlardan biridir. Sumak, yoğun c vitamini içerir ve en yüksek antioksidan içeren bitkilerdendir. Zencefilin antibakteriyel özelliği çok yüksektir. Çörekotu bizim kültürümüzde çok faydalı olduğu kabul edilen, özel bitkilerden biri. Karabiberin buradaki pozisyonu ise zerdeçalın daha aktif olmasını desteklemesi” dedi.