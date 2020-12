Sağlıkçılara motivasyon için kayak kursu düzenlendi

Erzurum’da korona virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına motivasyon desteği sağlamak için kayak kursu düzenlendi. Kursa katılan sağlık çalışanlarına eğitim sonunda sertifika verildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına motivasyon sağlamak amacıyla ‘Sağlık Çalışanları Kayak Kursu Eğitimi’ düzenlendi. Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen eğitime 40 sağlık çalışanı katıldı. Sağlık çalışanlarına kayak hocaları tarafından özel eğitim verildi.

Erzurum Kayak ve Snowbord Antrenörleri Dernek Başkanı Sinan Gürsoy, “Sağlık çalışanlarımızın yoğun çalışmalarının ardından yorgunluk ve streslerini atmak için böyle bir organizasyon yaptık. Bir nebze de olsa kendilerini rahatlatmak, moral ve motivasyon vermek amacıyla bu oluşumu hazırladık. Sağlık çalışanlarımız bizim savaşçılarımız, onlara her türlü desteği vermek zorundayız. Milletçe, Erzurum olarak her şekilde yanlarında olduğumuzu bildiririz. Şu an 40 kursiyerimiz var ileriki tarihte bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Zamanları müsait olduğu sürece emirlerindeyiz. Sağlık Müdürlüğü ile organizasyon içindeyiz bize bildiriyorlar, biz de ayarlıyoruz. 2-3 saatte arkadaşlarımız kendi başlarına kayabilecekler, istedikleri yerden kayma seviyesine gelene kadar biz destek olacağız. Tedbirlere uyuluyor. Ferdi yapılan bir spor olduğu için bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Pandemiyi de kayakla yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Kursa katılan sağlık çalışanları, “Güzel bir aktivite. Ben ilk kez buraya geliyorum. Stres ve yorgunluğu atmak iyi geldi. Bu tür aktivitelerin her zaman olmasını istiyoruz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Bu çalışmada pandemi döneminde çok büyük bir özveride bulunan sağlık çalışanlarımıza özel bir eğitim düzenleyerek onların da kayak öğrenmesine imkan ve fırsat oluşturmuş olduk. Sağlık çalışanlarımız bu dönemde strese girdiler, birçoğu hasta oldu, can pahasına şehit olan kardeşlerimiz oldu. Evlerinden, çocuklarından uzak kaldılar. Biz de stresten uzaklaştırmak üzere sağlık çalışanlarımıza temel kayak eğitimi düzenledik” şeklinde konuştu.

Eğitim sonunda kursiyerlere Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen tarafından sertifika verildi.