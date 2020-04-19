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Sağlıkçı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı

YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE DÜĞÜNLERİ ERTELENEN SAĞLIK ÇALIŞANI CEMRE YETGİN VE YUNUS TAŞTEMÜR ÇİFTİ, KORUYUCU TULUMLARINI GİYİP NİKAH MAMASINA OTURDU. ÇİFT, NİKAHIN ARDINDAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINDA TEMSİLİ DÜĞÜN YAPTI. NİKAHA VİDEO KONFERANS YOLUYLA KATILAN EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN, "SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK SİZLERİ HEM TEBRİK EDİYORUM, HEM DE BU ÖZEL GÜNDE BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLU OLDUM" DEDİ.

Sağlıkçı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı

YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE DÜĞÜNLERİ ERTELENEN SAĞLIK ÇALIŞANI CEMRE YETGİN VE YUNUS TAŞTEMÜR ÇİFTİ, KORUYUCU TULUMLARINI GİYİP NİKAH MAMASINA OTURDU. ÇİFT, NİKAHIN ARDINDAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINDA TEMSİLİ DÜĞÜN YAPTI. NİKAHA VİDEO KONFERANS YOLUYLA KATILAN EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN, "SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK SİZLERİ HEM TEBRİK EDİYORUM, HEM DE BU ÖZEL GÜNDE BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLU OLDUM" DEDİ.

19 Nisan 2020 Pazar 19:30
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Sağlıkçı çift koruyucu tulumla evlendi, canlı yayında düğün yaptı

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle düğünleri ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, koruyucu tulumlarını giyip nikah mamasına oturdu. Çift, nikahın ardından sosyal medya hesaplarından canlı yayında temsili düğün yaptı. Nikaha video konferans yoluyla katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Sağlık çalışanları olarak sizleri hem tebrik ediyorum, hem de bu özel günde birlikte olmaktan mutlu oldum" dedi.

Eyüpsultan’da yaşayan radyoloji teknikeri Cemre Yetgin ile yoğun bakım hemşiresi Yunus Taştemür çiftinin düğünü yeni tip korona virüs salgını nedeniyle iptal oldu. Düğünleri iptal olan çift nikah töreni yapmak istedi. Çift, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezi’nde evlendi. Sağlıkçı çift nikah töreninde gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulum giydi.

Törene nikah şahitleri dışında kimse katılamazken, çiftin ailesi ve yakınları nikahı salondaki camın arkasından izlemek zorunda kaldı. Sağlıkçı çifte destek olmak isteyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken nikaha video konferans yoluyla katıldı. Köken, "İnşallah daha güzel günlerde anılarınızı anlatırsınız gelecekte çocuklarınıza. Bu dönemin yapısı biraz farklı oldu. Sağlık çalışanları olarak sizleri hem tebrik ediyorum hem de bu özel günde birlikte olmaktan mutlu oldum. Sağolun Allah daim etsin diyorum. Bu süreç bitsin sizi evinizde de ziyaret ederiz inşallah. Tebrik ediyorum, Allah bir yastıkta kocatsın diyorum" dedi. Ayrıca Başkan Köken, çifte nikah memuru aracılığıyla kahve takımı hediye etti.

Nikah töreninin ardından evlerine giden çift tulumlarını çıkararak gelinlik ve damatlık giydi. Sağlıkçı çift, sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak temsili düğün yaptı. Canlı yayına katılan çiftin çok sayıda yakını tebriklerini iletti. Nikah törenini de sosyal medya hesabından paylaşan Cemre Yetgin, "Korona savaşçıları mutluluğa evet dedi. Her şey çok güzeldi, asla unutamayacağımız bir anı oldu. Sn. Deniz Köken Beye çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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