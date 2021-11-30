banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Cumhuriyet Gazetesi önünde eylem!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!

Sağlık hizmeti ve yazılım ihracatında hedef 10 milyar dolar

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, Türkiye'nin sağlık hizmeti, sarf malzeme ve yazılım ihracatında 5 yılda 10 milyar dolarlık hedefe ulaşabileceğini belirtti.

Genel 30.11.2021, 12:08
Sağlık hizmeti ve yazılım ihracatında hedef 10 milyar dolar

ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"na katılan Bahat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının, sağlıkta özelin, üniversite ya da kamunun bir bütün olduğunu gösterdiğini söyledi.

Salgın sürecinde sağlık hizmeti verenler ile kalite üreten, yazılım yapan, tıbbi sarf malzemeci ve ilaççıların aynı potada olduğunu gördüklerini vurgulayan Bahat, "Sağlıktaki tüm planlamaların olağanüstü durumlara göre yapılması gerekiyor. Ülkemizin bu süreçte sıkıntı çekmemesinin sebeplerinden biri krize hazırlıklı yakalanmasıdır." diye konuştu.

Bahat, salgına girerken yeni hastanelerin yanı sıra özel, şehir, üniversite ve devlet hastanelerinin olmasının avantaj sağladığını ifade etti.

Sağlıktaki tedavinin yanı sıra sağlık turizmi için potansiyelin önemine işaret eden Bahat, şunları kaydetti:

"Türkiye hizmet ihracatında özel hastanelerle sağlık turizminden 2,5 milyar dolardan fazla gelir elde eden bir ülke. Burada ihracatını sadece bununla sınırlı bırakmadan yazılım ihracatını, tıbbi malzeme ve sarf malzemesi ihracatına dönüştürdü. İnşallah ilaç ve aşı ihracatına da dönüştürecek. Çünkü nüfusunun yüzde 50'si 32 yaşın altında olan bir ülkeyiz. Çok iyi yetişmiş gençlerimiz var. Çok kolay öğreniyorlar. Evet zor günlerden geçiyoruz, koronavirüs dünyayı ve ülkemizi çok sarstı. Ancak bizim görevimiz ümitsizlik üretmek değil, çare üretmek. Türkiye özellikle sağlık hizmeti, sarf malzeme ve yazılımların ihracatında önümüzdeki 5 yılda hatta daha kısa bir sürede 10 milyar dolarlık hedefe ulaşacaktır. Özellikle sağlık yazılımlarında Türkiye çok ileride."

"Özel hastaneler salgın sürecinde yükün yüzde 30'unu aldı"

Sağlıkta ölçülemeyen bir şeyin değerlendirilemeyeceğini anlatan Bahat, "Sağlıkta yazılımlar maliyetleri çok düşürür, kaliteyi, ölçülebilirliği ve denetlenmeyi artırır. Kamunun da bizi denetlemesini artırdı. Bundan sonra sağlıkta daha çok yazılımları, robotları konuşacağız." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının e-Nabız uygulamasıyla önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Bahat, salgın döneminde kimin temaslı, kimin aşısız olduğunun, kimin kuralları ihlal ettiğinin kolayca belirlenebildiğini aktardı.

Salgının yeni uygulamalar sayesinde daha iyi yönetildiğini belirten Bahat, "Özel hastaneler salgın sürecinde kamunun yükünün yüzde 30'unu aldı. Bu önemliydi, bir tek yatağa bile ihtiyacın olduğu durumda kamunun emrine girdiler. Tüm kaynaklarını seferber ettiler. Türkiye'de hiçbir hasta, başka ülkelerdekinin aksine acillerde, yataksız ya da tedavisiz kalmadı. Bu da sektör olarak bizim onurumuz, gururumuz." değerlendirmesinde bulundu.

#ekonomi
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7