Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Dinç’ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milli tarih açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Milli değerler, günler, zaferler, mücadeleler ve bunların kahramanları ülkemizin hafızasıdır, aynı zamanda gurur ve onur kaynaklarıdır”dedi.

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç, açıklamasında 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Türklerin Anadolu’ya girişinde büyük önem taşıdığını belirterek, "Gerek Türk, gerek İslam, gerekse dünya tarihi açısından önemli sonuçların ortaya çıkmasına neden olan bu zafer, Anadolu’yu Türk milletimize vatan yapmanın yollarını açmış, Selçuklu Devleti’nin temelleri atılmış, İslam dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılmıştır. Aynı şekilde, Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de başlattığı ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Toprakları işgal edilen, amaçları yurtlarını korumak olan bir milletin, efelerin, askerlerin, destan yazan zaferidir Sıradan bir savaş değil, kendini ve yurdunu, onur ve namusunu, toprağına saldıran düşmanlardan kurtarma savaşıdır" dedi.

30 Ağustos zaferinin varlığına kastedilen büyük Türk milletinin yeniden hayata dönüş zaferi olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelini oluşturduğunu kaydeden Dinç, "Milletimiz her türlü sıkıntının altından zaferle kalkabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu uğurda şehit düşenleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz; her iki zaferlerin mimarları olan Türk’ün büyük atalarına saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her sıkıntıyı zaferle atlatan milletimizin, ülkemizi ve dünyayı tehdit eden Covid-19 Pandemisinin altından da zaferle çıkacağı inancıyla milletimizin Malazgirt Zaferi’ni ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Bu vesileyle milletimizden ise tek isteğimiz, fiziki mesafe kurallarına uymaları, düğün, toplu organizasyon gibi etkinliklere ara vermeleri, tatil ve zaruri olmayan seyahatleri erteleyerek bu pandemi döneminde hem değerli sağlık çalışanlarımızı, hem kendilerini, hem de sevenlerini korumalarıdır" dedi.