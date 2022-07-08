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Sağlık çalışanlarıyla ilgili tepki çeken sözler sarf eden imama soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya’da görev yapan ve cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler sarf eden imam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Genel 08.07.2022, 21:07
Sağlık çalışanlarıyla ilgili tepki çeken sözler sarf eden imama soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya’da görev yapan ve cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler sarf eden imam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Konya’da görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin personel hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir" denildi.

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