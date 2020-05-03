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Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti devam ediyor

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE DE TAKSİCİLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÜCRETSİZ TAŞIMAYA DEVAM ETTİ.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti devam ediyor

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE DE TAKSİCİLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÜCRETSİZ TAŞIMAYA DEVAM ETTİ.

03 Mayıs 2020 Pazar 13:33
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Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti devam ediyor

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde de taksiciler, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşımaya devam etti. Hizmetten sağlık çalışanları oldukça memnun kaldı.

İstanbul Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) tarafından 300 taksi, 50 kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor.

Hizmetten dolayı taksicilere teşekkür eden sağlık çalışanı Emrah Aslan, “Öncelikle böyle önemli bir hizmete vesile oldukları için tüm taksicilere çok teşekkür ediyorum. Toplumsal dayanışmanın çok güzel bir örneğini gösteriyorlar kendileri. Ülkemizde de çok güzel çalışmalar oluyor. Bu uygulamadan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

4 Mayıs’tan itibaren sağlık çalışanları, başhekimliklerinden alacakları yazı ile telefon uygulamasıyla evden işe, işten eve ücretsiz ulaşım sağlayabilecekler.

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