Sağlık çalışanları her yaralıya gece gündüz müdahale ediyor

Hatay’da sağlık çalışanları depremde yaralanan vatandaşlara hastane içinde her alanda müdahale ediyor. Sağlık personeli tarafından verilen mücadele takdir topluyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında Hatay’da enkaz altından çıkarılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Hastaların kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde yaralılar bekletilmeden bulunan tüm alanlarda müdahale ediliyor. Yapılan müdahalede ise bir yaralı yakını tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yaralılara 24 saat kesintisiz sağlık personeli tarafından verilen mücadele ise herkes tarafından takdir topladı.