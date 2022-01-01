Sağlık çalışanları 2022 yılına çalışarak girdi

Sağlık çalışanları 2022 yılına sevdiklerinden uzakta hastanede girdi.

Pandemi sürecinin en büyük emekçilerinden olan sağlık çalışanları, yeni yılda da hastanede hastalarını tedavi ederek geçirdi. İnsanlar, 2022 yılına sevdikleriyle birlikte ve dışarıda eğlenerek girerken, sağlık çalışanları ise sevdiklerinden uzak bir şekilde 2022 yılına merhaba dedi. Kimi çalışanlar, covid aşısı olmaya gelen hastaların aşısını yaparken, kimileri de acile gelen hastalarla ilgilendi.

Hemşire Nilay Ersöz, “2021 yılı sağlık çalışanları için çok zorlu geçti. Hem Türk halkı için hem bizim için bol mesafeli ve zor şartlar altında 2021 yılını kapattık. 2022’den mesafesiz, bol tedbirli, bol bol sağlıklı herkesin sağlıklı olduğu bir yıl olmasını diliyorum” dedi. Genel Cerrahi Asistanı Yunus Fırat Emekli, “Yılbaşında nöbetçiyim. Eşim nöbetçi değildi. Kendisi nöbetini değiştirdi. Beraber çalışıyoruz. Eşimle nöbet tutuyorum” diye konuştu.

Dahiliye Asistanı Selinay Emekli, “Eşimle beraber yılbaşında nöbette, işimizin başındayız. Yeni yılın Türkiye’ye sağlık, covidsiz bir yıl getirmesini diliyorum. Yılbaşında diğer meslektaşlarımla beraber görev başındayım. Oturmadan çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah yeni yıl bize hekime şiddetin azaldığı, saygının arttığı ve mutlu bir yıl getirir” şeklinde konuştu.