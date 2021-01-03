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Sağlık çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Oğuzhan Özkan, korona virüse yenik düştü.
Genel 03.01.2021, 10:39
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Kayseri Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık memuru Oğuzhan Özkan, korona virüse yenik düştü.Devlet Hastanesinde satın alma ve muhasebe biriminde görev yapan 45 yaşındaki sağlık memuru Oğuzhan Özkan, yaklaşık bir aydır korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Özkan’ın vefatının ardından, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan’ın vefatı bizleri derinden üzdü. Kendisine Allah’tan (cc) rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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