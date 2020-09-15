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Sağlık çalışanı Korona virüsden hayatını kaybetti
MESUT YİĞİT
Genel 15.09.2020, 12:03
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Kütahya’da 47 yaşındaki sağlık çalışanının Korona virüsden (Covid-19) hayatını kaybettiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası’nın Eczane Bölümü çalışanı Mesut Yiğit’in Korona virüs testi pozitif çıktı. Bir süredir görev yaptığı hastanenin yoğun bakımda ünitesinde tedavi altında tutulan 3 çocuk babası Yiğit, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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