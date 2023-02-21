Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler, su güvenliği için Hatay’da çalışma yapıyor

Sağlık Bakanlığı’na bağlı çevre sağlığı ekipleri Hatay’da su güvenliği için çalışmalar yapıyor. Depremden etkilenmeyen ve şebeke suyunun verildiği bölgelerden numune alan ekipler test için sahra hastanesi bünyesinde kurulan mobil laboratuvara götürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin üzerinden 16 gün geçti. Bu çerçevede depremin getirdiği olumsuzluklar üzerine hummalı çalışma da sürüyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı çevre sağlığı ekipleri Hatay’da su güvenliği için çalışmalar yapıyor. Depremden etkilenmeyen ve şebeke suyunun verildiği bölgelerden numune alan ekipler test için sahra hastanesi bünyesinde kurulan mobil laboratuvara götürüyor. Testler sonucu suyun kullanıma uygunluğu tespit ediliyor. Depremden etkilenen ve şebeke suyunun verilmediği bölgelere ise belediyeler tarafından tankerler ile su taşınıyor. Tankerlere verilen suyun klorlanması ve test edilmesi süreçleri çevre sağlığı ekipleri tarafından yürütülüyor. Hatay’da şebeke suyu günlük kullanım için uygun lakin henüz içme maksatlı kullanılamıyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgi aktaran Hatay Çevre Sağlığı Birimi personeli, “Hatay Çevre Sağlığı Birimi olarak Hatay’daki bütün klorlama, numune ve tez çalışmalarını ekibimizle birlikte titizlikle devam ettirmekteyiz. Şebekenin açık olduğu yerlerde arkadaşlarımızla birlikte gidip su numunesi alarak Eğitim Araştırma Hastanesinin bahçesinde kurulu bulunan mobil laboratuvara getirerek analizlerini yapmaktayız. Şebekenin çalışmadığı yerlerde ise süper klorlama yapılarak tankerlerle su dağıtımını sağlamaktayız” açıklamasında bulundu.