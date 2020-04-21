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Sağlık Bakanlığı: "Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin"

SAĞLIK BAKANLIĞI, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ ADINA AÇILAN SAHTE HESAPLARA İTİBAR EDİLMEMESİ KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU.

Sağlık Bakanlığı: "Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin"

SAĞLIK BAKANLIĞI, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ ADINA AÇILAN SAHTE HESAPLARA İTİBAR EDİLMEMESİ KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARIDA BULUNDU.

21 Nisan 2020 Salı 14:13
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Sağlık Bakanlığı: "Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplara itibar etmeyin"

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte sosyal medya hesapları tespit edildi. Sağlık Bakanlığına ait “Sağlıklı Çözüm” başlıklı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna ait sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz” denildi.

Bilim Kurulu üyelerinin sosyal medya hesapları da ilgili ekte kamuoyu ile paylaşıldı.

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