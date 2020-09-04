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Sağlık Bakanı Koca’dan salgına karşı önlemlere dikkat çeken kapak tasarımı

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA, YEŞİLAY DERGİSİ’NİN EYLÜL SAYISI KAPAĞINI TASARLADI

Genel 04.09.2020, 14:13
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Sağlık Bakanı Koca’dan salgına karşı önlemlere dikkat çeken kapak tasarımı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Yeşilay Dergisi’nin Eylül sayısı kapağını tasarladı. Koca, tasarımında iyi ve sağlıklı yaşamın koronavirüsle mücadelede en önemli güç olduğuna dikkat çekti.

Yeşilay Dergisi’nin Eylül sayısı kapağını, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tasarladı. Tasarımında iyi ve sağlıklı yaşamın koronavirüsle mücadelede en önemli güç olduğuna dikkat çeken Dr. Fahrettin Koca, kapakta “Mücadelemiz iyi ve sağlıklı gelecek için” sloganına yer verdi.

Sağlık Bakanlığı olarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çok önemsediklerini, iyi ve sağlıklı bir gelecek için sağlıklı beslenme, hareketli yaşam alışkanlıkları ile bağımlılıklardan uzak bir yaşam tutumunun küçük yaşlardan itibaren kazanılması gerektiğini düşündüklerini belirten Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca şunları ifade etti:

“Geleceğe güvenle bakan ve sağlıklı nesillerin yetişmesi noktasında bağımlılıklarla mücadele büyük önem taşıyor. Ağaç yaşken eğilir atasözümüzde olduğu gibi, erken yaşlarda sağlıklı beslenmenin, sporun, iyi yaşamın önemini öğrenen nesiller; bağımlılık yapan madde ve davranışlardan uzak kalmayı da öğrenmiş oluyor. Bu alışkanlıkların tüm toplum tarafından kazanılmasının önemini içinden geçtiğimiz koronavirüs pandemisi döneminde bir kez daha yaşayarak tecrübe ettik. Sağlığına dikkat eden, bağımlılıklardan uzak yaşayan vatandaşlarımız kendileri için riski en aza indirdiler. 100 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız olarak sürdüren Yeşilay, pandemi sürecinde özellikle tütün bağımlılığıyla mücadelesini sürdürerek, bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde etti. Sağlık Bakanlığı olarak Yeşilay ile iş birliği içinde olmaktan ve ülkemize sağlıklı nesillerini yetiştirebilmek için birlikte projeler gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Kapak tasarımı her ay başka bir isme emanet

Yeşilay, 100’üncü yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda derginin kapağında Mart ayında usta ressam Devrim Erbil, Nisan ayında sevilen şarkıcı Aydilge, Mayıs ayında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Haziran ayında ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, Temmuz’da Dünya Tekvando Şampiyonu İrem Yaman tasarımları yer aldı.

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