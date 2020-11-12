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Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin’le telefonda görüştü
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONA VİRÜS AŞI ÇALIŞMALARIYLA DÜNYAYA ADINI DUYURAN PROF. DR. UĞUR ŞAHİN’LE BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Genel 12.11.2020, 18:05
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşı çalışmalarıyla dünyaya adını duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin’le bir telefon görüşmesi yaptı. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, “Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te Covid-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik” ifadelerine yer verdi.
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