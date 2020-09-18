Sağlık Bakanı Koca İzmir’de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve Ege illeri il değerlendirme toplantıları yapmak için İzmir’e geldi.

İlk durağı olan İzmir Valiliğine gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından Bakan Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etmek üzere İzmir Valiliğinden ayrıldı.