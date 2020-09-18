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Sağlık Bakanı Koca İzmir’de
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, EGE BÖLGESİ'NDEKİ 7 İL İÇİN DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPMAK ÜZERE GELDİĞİ İZMİR'DE AÇIKLAMALARDA BULUNDU. BAKAN FAHRETTİN KOCA, SALGININ KONTROLÜ ANLAMINDA İZMİR'İN KRİTİK BİR YERİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK KENTTEKİ VAKA ARTIŞI VE ZATÜRRE ORANLARININ DÜŞÜŞÜNÜN SEVİNDİRİCİ OLDUĞU SÖYLEDİ. BAKAN KOCA AYRICA, TÜRKİYE'DE ORTALAMA 15 SAAT OLAN FİLYASYON SÜRESİNİN İZMİR'DE 19 SAAT OLDUĞUNU VE BU SÜREYİ 12 SAATE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Genel 18.09.2020, 12:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve Ege illeri il değerlendirme toplantıları yapmak için İzmir’e geldi.
İlk durağı olan İzmir Valiliğine gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Açıklamaların ardından Bakan Koca, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etmek üzere İzmir Valiliğinden ayrıldı.
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