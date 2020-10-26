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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da yerel yöneticilerle bir araya geldi

SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA, İSTANBUL VALİLİĞİNDE YEREL YÖNETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Genel 26.10.2020, 17:46
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da yerel yöneticilerle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde yerel yöneticilerle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliğinde kentin yerel yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 39 ilçenin belediye başkanları ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda, İstanbul’da artış gösteren vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele alındı.

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