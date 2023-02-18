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Sağlık Bakanı Koca: "Enkaz altından 296’ıncı saatte kurtarılan kadın hastamızın bilinci açık"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 296’ıncı saatte kurtarılan kadın hastamızın bilincinin açık olduğunu belirtti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enkaz altından 296’ıncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra Hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor" dedi.
Genel 18.02.2023, 13:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 296’ıncı saatte kurtarılan kadın hastamızın bilincinin açık olduğunu belirtti. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enkaz altından 296’ıncı saatte, yeni kurtarılan 40 yaşlarındaki depremzede kadın hastamızın bilinci açık. Sahra Hastanemizde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor" dedi.