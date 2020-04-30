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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) GENEL DİREKTÖRÜ TEDROS GHEBREYESUS BAŞKANLIĞINDA FARKLI ÜLKELERİN KATILIMIYLA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, TÜRKİYE’NİN COVİD-19 İLE MÜCADELESİNİ ANLATTI.

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) GENEL DİREKTÖRÜ TEDROS GHEBREYESUS BAŞKANLIĞINDA FARKLI ÜLKELERİN KATILIMIYLA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, TÜRKİYE’NİN COVİD-19 İLE MÜCADELESİNİ ANLATTI.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:50
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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ’ye Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini anlattı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus başkanlığında farklı ülkelerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Covid-19 ile mücadelesini anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus başkanlığında farklı ülkelerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen ve tüm dünyada canlı yayınlanan DSÖ haftalık bilgilendirme toplantısı, Genel Direktör Tedros Ghebreyesus’un açılış konuşmasıyla başladı. Ülkelerin aldıkları önlemleri yavaş yavaş kaldırmaya başladığına dikkat çeken Ghebreyesus, bu konuda temkinli olunması gerektiğini ve önlemlerin kaldırılması için erken olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sunumunda başta DSÖ olmak üzere tüm küresel paydaşlarla işbirliğini en üst düzeyde devam ettirdiklerini vurguladı. Bakan Koca, “Biz her zaman güçlü bir DSÖ’ye olan ihtiyacın altını çizdik. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra ise nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz” dedi.

"Hastalığın pnömoniye doğru ilerleme oranını yüzde 60’dan yüzde 12’ye düşürdük"

Türkiye’deki güncel vakaların durumunu aktaran Bakan Koca, tedavide başarılı sonuçlar aldıklarını, ölüm oranının düşük kaldığını ve vaka artışının da yavaşladığını ifade Etti. Sağlık Bakanı Koca şunları kaydetti:

“Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı 991 bin 613’tür. Dünkü günlük test sayımız ise 43 bin 498’dir. Bu anlamda da çok önemli bir kapasite geliştirdiğimizi düşünüyorum. Erken tedavi protokolleri sayesinde hastalığın pnömoniye doğru ilerleme oranını yüzde 60’dan yüzde 12’ye düşürdük. Tedavinin ileri safhalarında entübasyon için acele etmeyerek hastalara yüzüstü pozisyonda hızlı akım oksijen tedavisi vererek olumlu sonuçlar aldık. Entübe edilmeyen hastaların iyileşme oranlarında anlamlı bir yükseklik yakaladık. Buna paralel olarak yoğun bakıma giren hastalarda vefat oranı da progresif bir şekilde yüzde 58’den yüzde 10’a düşüş göstermiştir. Filyasyon çalışmalarıyla ortalama 44 saatlik bir süre içinde temaslıların yüzde 99’una, yani yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıldı.”

"Türkiye vaka-ölüm oranı bakımından da Avrupa’nın düşük ülkelerinden biri oldu"

Bakan Koca, Türkiye’nin son 10-15 yıldır sağlık sisteminde gerçekleştirdiği yapılanmayla bu tür bir pandemiye cevap verebilecek yapısal kabiliyetler kazandığını söyledi. Sağlık bilişim teknolojilerinin önemine de dikkat çeken Koca, “Alınan tedbirlerle Türkiye ilk ölüm vakasından sonra 30’uncu günde pik seviyesini yakalamıştır. Ülkemiz virüsün en geç girdiği ülkelerden birisi olmuş, piki erken dönemde yakalamıştır. Vaka-ölüm oranı bakımından da Avrupa’nın düşük ülkelerinden birisi olmuştur. Bu iniş trendini sürdürmek adına ülkemiz, tedbirleri bir süre daha devam ettirme niyetindedir. Düşük rakamlara kanarak rehavete kapılmayacaktır" dedi.

Sunumların ardından DSÖ Genel Direktörü üye ülke bakanlarının sorularını aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “DSÖ, olası bir ikinci dalgaya yönelik hazırlık yaptı mı?” sorusuna ise DSÖ yazılı yanıt verecek.

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