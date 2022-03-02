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Sağlık Bakanı Koca, “Bundan sonra açık havada maske kullanmak zorunda değiliz”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu.
Genel 02.03.2022, 18:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs süreciyle alakalı yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, açık havada maske şartının da kaldırıldığını duyurdu.