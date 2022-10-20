Sağlık Bakanı Koca: “Binali Yıldırım, milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım’ın içinde bulunduğu aracın Azerbaycan’da kaza yaptığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım’ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım’ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.