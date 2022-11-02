Sağlık Bakanı Koca: “Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi edilen hastamız taburcu oldu”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne getirilen hastalardan birinin tedavi edildiğini açıkladı.

Bartın’ın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında 14 Ekim günü saat 18.15 sıralarında grizu patlaması meydan geldi. Patlamada yaralanan 6 işçi Sağlık Bakanlığına ait iki ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören yaralı maden işçisi İbrahim Çeliktaş taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil” ifadelerini kullandı.