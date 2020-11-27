banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması!
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması!
Gözler 10 Aralıktaki AB zirvesinde
Gözler 10 Aralıktaki AB zirvesinde
Avrupa Parlamentosu Türkiye için yaptırım çağrısı yaptı
Avrupa Parlamentosu Türkiye için yaptırım çağrısı yaptı
Kadına yönelik şiddeti #saklama #görmezden gelme
Kadına yönelik şiddeti #saklama #görmezden gelme

Sağlık Bakanı Koca, 5 İlin Sağlık Müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini görüştü.

Genel 27.11.2020, 00:07
2
Sağlık Bakanı Koca, 5 İlin Sağlık Müdürleriyle görüştü
banner422

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini görüştü.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun’da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir’de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
açık