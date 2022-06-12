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Bakan Koca’dan Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî İşlem ve Uygulamaları nedeniyle soruşturulmasına ve idarece ödenen tazminatın rücu edilmesine dair usul ve esasları hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33’te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah’tan rahmet,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33’te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.”
Genel 12.06.2022, 23:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Karaman Erenkavak köyü mevkiinde yoğun yağış sonrası, saat 19.33’te yaşanan sel afeti sırasında kayıp olan vatandaşımız Şehribani Canıver, maalesef olayda vefat etti. Cansız bedenine ulaşılan vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.”