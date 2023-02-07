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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 yaralımız var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 yaralımız var”

Genel 07.02.2023, 21:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 yaralımız var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 yaralımız var”

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