Sağanak yağış Yeşilhisar’da su taşkınına neden oldu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış su taşkınına neden oldu.

Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken. İlçede bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İlk belirlemelere göre yaralanan olmadığı öğrenildi.