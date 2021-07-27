Sağanak yağış ve dolu ekili alanlara zarar verdi

Kars’ta yaklaşık 30 dakika yağan sağanak yağmur ve dolu ekili alanlara zarar verdi.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde etkili olan dolu yağışı ekili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren doludan, çiftçilerin biçtiği ekili alanlara zarar gördü. Dolu ve sağanak yağışta sürüklenen tahıllar, işlenemez hale geldi.

Değirmenköprü köyünde etkili olan sağanak yağış ve doludan evlerde de zarar gördü. Köyde kanatlı hayvanlarında telef olurken, çok sayıda ağaçta kırıldı.