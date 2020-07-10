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Sağanak yağış sele neden oldu
KARS’IN KAĞIZMAN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞMUR SELE NEDEN OLDU. SEL, MEYVE BAHÇELERİNE VE EKİLİ ARAZİLERE ZARAR VERDİ
Genel 10.07.2020, 18:17
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Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Sel, meyve bahçelerine ve ekili arazilere zarar verdi.
Kağızman ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle Bayam ve Çayarası köyünde sele neden oldu. Meyve bahçeleri ve ekili araziler selden olumsuz etkilenirken bazı evleri de su bastı. Kağızman Kaymakamlığı ve Özel İdare ekiplerinin yanı sıra karayolları ekipleri sel nedeniyle kapalı olan yollarda çalışma başlattı.
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