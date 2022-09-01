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Sağanak yağış nedeniyle pazarın içindeki yol çöktü, esnaf zor anlar yaşadı
İstanbul’da etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece’de caddeleri ve pazarı su bastı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme yaşandı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Genel 01.09.2022, 16:49
İstanbul’da etkili olmaya başlayan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece’de caddeleri ve pazarı su bastı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme yaşandı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçekmece sağanak yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli bir çocuk ve kadınlar zor anlar yaşadı. Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir pazarı su bastı. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yadı. Pazarın içinde bulunan yolda da çökme meydana geldi.
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