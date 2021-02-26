Safranbolu’dan Nilüfer’e ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Halk Evi’nde gerçekleşen ziyarette başkan yardımcıları da yer aldı. Nilüfer Belediyesi’nin iyi uygulamalarını incelemek, deneyim paylaşımında bulunmak istediklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gelir artırıcı ve tasarrufa yönelik ortak çalışmalar yapabileceklerini dile getirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin insan odaklı proje ve çalışmalarını anlatan Başkan Turgay Erdem de, her türlü paylaşıma açık olduklarını ifade etti. Nilüfer Belediyesi’nin 2020“Tarım Yılı”, 2021 “Gıda Yılı”, “Nilüfer Kent Bostanı”, “Nilüfer Bostan” uygulamaları ile iyi tarım çalışmalarını aktaran Başkan Turgay Erdem, tasarrufa yönelik hayata geçirdikleri uygulamaları da paylaştı. Turgay Erdem, “Ortaklaştıracağımız, birbirimizi güçlendirebileceğimiz ve ekonomik fayda sağlayabileceğimiz çalışmalar yürütebiliriz. Deneyim paylaşımına her zaman hazırız. İlgili arkadaşlarımız karşılıklı ziyaretlerle detaylı bilgi alışverişi yapabilir. Özellikle sağlıklı gıda alanında iş birliği yapabiliriz” dedi.