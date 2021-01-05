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Safranbolu’da İstiklal Marşı için özel klip
Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kaymakamlığı tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla özel klip hazırlandı.
Genel 05.01.2021, 12:27
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Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kaymakamlığı tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla özel klip hazırlandı.
Safranbolu İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Alkış, emniyet müdürü ve daire müdürlerinin katılımıyla, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında TBMM tarafından 2021’in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla klip hazırlandı.Klipte Kaymakam Türköz ve diğer protokol üyeleri, İstiklal Marşı’nın kıtalarını seslendirdi. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan İstiklal Marşı klibi, büyük ilgi gördü.
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