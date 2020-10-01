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Şafak operasyonunda HDP İl Başkanı Cengiz Anlı da gözaltına alındı
KARS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE PKK/KCK’YA YÖNELİK KARS MERKEZLİ ANKARA VE AĞRI DÜZENLENEN ‘ŞAFAK OPERASYONU’NDA GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 21’İ BULDU. GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA HALKLARIN DEMOKRAT PARTİSİ (HDP) KARS İL BAŞKANI CENGİZ ANLI’DA BULUNUYOR
Genel 01.10.2020, 13:15
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK’ya yönelik Kars merkezli Ankara ve Ağrı düzenlenen ‘şafak operasyonu’nda gözaltına alınanların sayısı 21’i buldu.
Gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokrat Partisi (HDP) Kars İl Başkanı Cengiz Anlı da bulunuyor. Anlı’yı evinden alan polis HDP İl Başkanlığı’na getirdi. HDP İl Başkanlığı’nda yapılan aramanın ardından Anlı, önce sağlık kontrolleri için hastaneye ardından da Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda 1 kişi Ankara’da, 1 kişi de Ağrı Doğubayazıt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Son olarak gözaltına alınanlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 21 oldu.
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