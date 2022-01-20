“Saç ekiminde başarı için teknoloji önemli”

Vatanmed Estetik ve Saç Ekim Merkezi’nin kurucusu Uğur Öztürk, saç ekimi sektöründe kullanılan ekipmanların güncel teknolojiyi takip etmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle son dönemlerde sıklıkla tercih edilen uygulamalardan biri olan saç ekimi, çeşitli yöntemlerle saçsız alana saç köklerinin ekilmesi olarak bilinen bir uygulama. Türkiye’de de pek çok klinikte verilen saç ekimi hizmetinde farklı yöntemler kullanılıyor. Saç ekiminde başarı için son teknolojik cihazların ve yenilikçi yöntemlerin kullanılmasının önemini vurgulayan Uğur Öztürk, saç ekim uygulamasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uğur Öztürk, “Saç ekiminde başarıyı etkileyen birçok husus var. Kullanılan saç ekim tekniği ve son teknolojik cihazlar, saç ekiminde başarıyı etkileyen hususlar arasında yer alıyor. Vatanmed olarak temel olarak FUE ve safir tekniğini kullanıyor ve hastalarımıza son teknolojik cihazlarla hizmet veriyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Tıraşsız saç ekimi, saç ekiminde bir yeniliktir”

Saç ekimi teknikleriyle ilgili de yeniliklerden bahseden Uğur Öztürk, “Biliyorsunuz saç ekiminde birçok teknik kullanılıyor. Fue, Safir ve DHI tıraşsız saç ekimi başta olmak üzere birçok teknik Türkiye’de farklı klinikler özelinde tercih ediliyor. Tıraşsız saç ekimi yönteminin büyük bir yenilik olduğunu söyleyebilirim. Yöntem, saçını tıraş ettirmek istemeyen kişilere hitap ediyor” sözleriyle tıraşsız saç ekiminin ön plana çıkan bir yöntem olduğunu belirtti.

“Saç ekiminde Türkiye, özellikle yabancı turistlere hitap eden bir ülke”

Son olarak saç ekiminin Türkiye’nin sağlık turizmine katkısına da değinen Öztürk “Türkiye, saç ekiminde dikkat çeken bir ülke. Hem maliyet hem de başarılı uygulamalar, yabancı turistlerin Türkiye’ye ilgi duymasını sağlıyor. Bu durum oldukça önemli. Çünkü saç ekimi sağlık turizmi için önemli bir kaynak. Vatanmed olarak bizler, saç ekiminin sağlık turizminde önemli olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımızı da bu minvalde sürdürüyor, kendimizi bu alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Saç ekiminde başarı için teknolojik cihazların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle biz de çok özel cihazları ve teknikleri kullanıyoruz” ifadeleri ile açıklamalarını sonlandırdı.