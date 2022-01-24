Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yüzde 15 uçuş kısıtlaması

İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 15 oranında kısıtlama kararı alındı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde başlayıp bugün öğleden sonra şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda da uçuş kısıtlamasına gidildi. Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ)’den yapılan açıklamada alınan karar doğrultusunda yarın gerçekleştirilecek uçuşların, yüzde 15 azaltıldığı duyuruldu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 25.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.