Sabiha Gökçen Havalimanı’nda askeri helikopter kazası

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir askeri helikopterin kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanına yakıt ikmali için iniş yapan ve apronda ilerleyen askeri helikopterin kuyruk kısmı meydanda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.45’te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz” denildi.