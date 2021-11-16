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Sabancı Holding, “Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri” listesinde

- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı:- "Sabancı Topluluğu olarak insan kaynaklarından başlayarak tüm iş süreçlerimizde kadının iş gücünde etkin olarak var olması için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu konu benim de yıllardır ajandamın en üst sıralarında bulunuyor"- "Her zaman ‘öncü’ ve ‘örnek’ olma misyonuyla hareket eden bir Topluluk olarak, böylesine önemli bir listede ilk kez bir Türk şirketi olarak yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Kadınların iş hayatına eşit katılımı için yaptığımız öncü çalışmaların dünya çapında da görülmesi büyük bir mutluluk"

Genel 16.11.2021, 10:23
Sabancı Holding, “Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri” listesinde

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding, dünyanın en itibarlı iş dünyası ve ekonomi dergilerinden Forbes’un gerçekleştirdiği “Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri” araştırmasında listeye giren ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Holding açıklamasına göre, dünyanın en itibarlı iş dünyası ve ekonomi dergilerinden Forbes’un gerçekleştirdiği “Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri” (World’s Top Female Friendly Companies) araştırması yayınlandı.

Buna göre Sabancı Holding dünyanın en önde gelen şirketlerini geride bırakarak Türkiye’den listeye giren ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Araştırmada kadınlara yönelik destekleyici politikalar, işe alımda fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret, çeşitlilik konularının iletişimi, cinsiyetçilik ve yönetim kurulunda kadın temsili gibi alanlarda en iyi uygulamalara sahip ilk 300 uluslararası şirket belirlendi.

Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ve toplumun algısı da değerlendirme kriterleri içinde yer aldı. Sıralama 40 ülkeden 85 bin kadın katılımı ile yapılan anket sonucunda belirlendi.


- “Tüm iş süreçlerimizde kadının iş gücünde etkin olarak var olması için uzun yıllardır çalışıyoruz”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, kadınların ekonomik hayatta güçlenmesinin, ülkelerin toplumsal kalkınmalarının da en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha çağdaş bir gelecek için çalışma hayatında mutlaka cinsiyet eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Artık bu konuda konuşmak, fikir geliştirmek yeterli değil. Aksiyon almak, proje geliştirmek ve bunları kararlılıkla uygulayarak kadınların iş hayatında hak ettikleri noktaya gelmesi her alanda sürdürülebilirliği ilke edinmiş şirketlerin birinci görevlerinden. Biz, Sabancı Topluluğu olarak insan kaynaklarından başlayarak tüm iş süreçlerimizde kadının iş gücünde etkin olarak var olması için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu konu benim de yıllardır ajandamın en üst sıralarında bulunuyor. Her zaman ‘öncü’ ve ‘örnek’ olma misyonuyla hareket eden bir Topluluk olarak, böylesine önemli bir listede ilk kez bir Türk şirketi olarak yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Kadınların iş hayatına eşit katılımı için yaptığımız öncü çalışmaların dünya çapında da görülmesi büyük bir mutluluk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutlarım.”


- Uluslararası 5 ödüle layık görüldü


Son yıllarda hayata geçirdiği öncü insan kaynakları uygulamalarıyla Türkiye’de ve dünyada öne çıkan projelere imza atan Sabancı Holding, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda hayata geçirdiği inisiyatiflerle bu yıl uluslararası arenada böylece 5 ödüle layık görüldü.

Sabancı Holding, yine Forbes tarafından geçen ay içinde açıklanan “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde de dünyada ilk 500 şirket arasında yer almıştı.

#“Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri” listesi #Sabancı Holding
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