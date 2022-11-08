Sabancı Gönüllüleri unutulmaya yüz tutmuş meslekler için kolları sıvadı

TEMSA Motorlu Araçlar, ‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ çerçevesinde ‘Kaybolmadan Keşfet’ projesi ile unutulmaya yüz tutmuş mesleklere dikkat çekiyor. Bursa’da başlayan projede TEMSA Motorlu Araçlar Gönüllüleri çinicilik deneyimi yaşarken, ipek dokumacılığı da anlatıldı.

TEMSA Motorlu Araçlar, Sabancı Topluluğu’nundoğaya, canlılara ve yeni nesillere güzelbir gelecek bırakmak için geçen yıl başlattığı ‘Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ çerçevesinde çalışanları ile “Kaybolmadan Keşfet”projesini hayata geçirdi. Bursa’da başlayan ve Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 meslek grubunu hedefleyen proje çerçevesinde Türkiye’de kültürel mirası devam ettiren, unutulmaya yüz tutmuş çeşitli meslek gruplarına faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için satış ve pazarlamaalanında eğitim desteği veriliyor. Proje doğrultusunda 50 TEMSA Motorlu Araçlar gönüllü çalışanı, Genel Müdür Ilgaz Korkmaz’ın da katılımıyla düzenlenen atölye çalışmasında çini ustası Zerrin Sarıgül ile çini sanatının inceliklerini keşfetti.

TEMSA Motorlu Araçlar, Sabancı Topluluğu’nun geçtiğimiz yıl başlattığı,41 ilde 15 bin gönüllü ile devam eden Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ne‘’Kaybolmadan Keşfet’’projesiyle katılıyor. Bursa’da başlatılan proje ile Türkiye’de kültürel mirası devam ettiren ve geleneksel değerleri yansıtan dokumacılık, yorgancılık, çinicilik gibi unutulmaya yüz tutmuş çeşitli meslek gruplarına faaliyetlerini devam ettirmeleri ve işlerini satış ve pazarlama konusunda geliştirmeleri için destek olunuyor. Zanaatkârlarave meslek erbaplarına yeni medya kullanımı, fotoğraf çekimi, ürün sergileme, online kanalda müşteri ilişkileri gibi konuları kapsayan eğitimler veriliyor, günümüzün değişen koşullarına ayak uydurmalarına katkı sağlanıyor.

Proje çerçevesinde Bursa’da TEMSA Motorlu Araçlar Genel Müdürü Ilgaz Korkmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte 50 TEMSA Motorlu Araçlar gönüllü çalışanı, çini ustası Zerrin Sarıgül’ün koçluğundaçini sanatını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Proje çerçevesinde eğitim alan ipek dokumacılığı ustası, Kültür Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı seçilenKasım Uzunöz de atölye çalışmasına katıldı.

Ilgaz Korkmaz: ‘Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi için sahadayız’

Sabancı Topluluğu’nun bir parçası olarak bu yıl da Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü çalışarak yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen TEMSA Motorlu Araçlar Genel Müdürü Ilgaz Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu: “Sabancı Topluluğu’nun bir parçası olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sahada ve bu toprakların insanlarıyla bir arada olmaya çalıştık. Şimdi de bu topluluğun, bu büyük ailenin tüm fertleri olarak hep birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünü kutlamak için Türkiye’nin dört bir yanında, toplam 41 ilde, 15 binden fazla Sabancı Topluluğu çalışanı ve paydaşıyla Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketini başlattık. Bu seferberliğe biz de Kaybolmadan Keşfet projemizle katılıyoruz.2017’de doğal hayatta kaybolmaya başlayan hayvan türlerini keşfetmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başladığımız projemizde, bu yıl kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin faaliyetlerini devam ettirmelerine katkımızı sunmak ve Cumhuriyet gibi bize miras bırakılan değerlere sahip çıkmak adına yeni bir yolculuğa çıktık” dedi.

“Sabancı Gönüllüleri olarak geçen sene doğal afetlerle baş ederken sahalara inelim ve faaliyetlerde bulunalım. Bir nebzede olsa dertlere derman olalım istedik” diyerek sözlerini sürdüren Korkmaz, “Sabancı Topluluğu’nun şiarı, ‘Bu topraklardan aldığımızı, bu toprakların insanlarıyla paylaşmaktır’. Biz bir paylaşımlar bütünü başlatmak istedik. Çok sayıda sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Ağaçlar diktik, okullar yaptık, bisikletler monte ettik, ağılları yeniledik, yangından etkilenen evleri bir nebze de olsa onarmaya çalıştık. Bugün de burada çinicilik sanatını denedik ve ne kadar zor olduğunu gördük. Aynı şekilde ipekçilik de öyle. Bu el emeği, göz nuru sanatlarla uğraşan insanlara destek olmak, bunların birer sanat eseri olduğunu ve yüzyıllardan bu yana gelen bilgi ve birikim içerdiğini kitlelere anlatmamız ve bu değerleri kaybetmemiz lazım.” diye konuştu.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler e-ticarete taşınacak

Proje için TEMSA Motorlu Araçlar bünyesinde 50 kişilik bir gönüllü ekibi oluşturduklarını söyleyen Korkmaz, “Ticaret Bakanlığının yayınladığı ve güncellediği Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Listesi’ni kaynak olarak aldık. Projemizde pilot il olarak Bursa’yı seçtik ve bu listedeki mesleklerden yola çıkarak Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nin (BESOB) yönlendirmesi ile pek çok ustayla, zanaatkârla tanıştık. Projemizi kendilerine anlattık. Yaptığımız görüşmelerin neticesinde zanaatkârlarımız için yeni medya kullanımı, fotoğraf çekimi, ürün sergileme, online kanalda müşteri ilişkileri gibi konuları kapsayan bir eğitim planı hazırladık ve eğitimlere başladık. Bu eğitimler sayesinde kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş bu meslekleri e-ticaret alanına taşıyarak hem onları hatırlatma hem de ürünlerini pazarlayabilecekleri alternatif bir alan oluşturarak işlerinin gelişimine katkı sağlayacağız. Geniş bayi ağımızın da dâhil olduğu gönüllülerimiz ile bir çarpan etkisi oluşturmayı umuyoruz” dedi.

Sabancı Gönüllüleri deneyimlerini anlattı

Gönüllü Ozan Özdemir, geçen yıl Akdeniz Bölgesi’nde çıkan yangınların yaralarının sarılmasında aktif rol oynadığını belirterek, “Benim orada görevim yanan ahırların tamiri ve boyanmasıydı. Bu çalışmalar topluluk genelinde bir vizyon olarak belirlendi. Bugün ‘Kaybolmadan Keşfet’ projesi çerçevesinde Bursa’dayız. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin geri kazandırılması ve ustalara destek verilmesi gerekiyor. Bu meslekleri aslında bizler de unutuyoruz. Bunların halka ve geniş kitlelere duyurulması gerekiyor. En büyük faydası bu meslekleri hatırlamamızı sağladı. Teknik olarak ustalarımıza destek verdik. Bugün de atölye çalışmasından mesleğin ne kadar ince ve zor olduğunu öğreniyoruz. Ben bu gönüllü hareketin parçası olmaktan sonra derece mutluyum” ifadelerini kullandı.

Bir diğer gönüllü Gamze Gençer ise “Sabancı Gönüllüleri olarak bu projede yer almaktan çok gururluyum. El ele verdiğimizde aşamadığımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum. Bugüne kadar çini noktasında bir deneyimim yoktu. Kültürel mirasımızın, geleneksel esintilerimizin burada yansıtılıyor olması bizler için çok büyük güzellik. Ortaya çıkan her ürünün bir hikâyesi var ve bu hikâyeyi insanlar elleriyle yazıyor. Bu emeğin başkalarına aktarılması konusunda bizlerin de bir katkısı varsa ne mutlu bizlere” dedi.

Sabancı Gönüllüleri’nden Ceren Muslu, nesli tükenmekte olan hayvanların fotoğraflarını çekerek bir farkındalık oluşturmak için projeye başladıklarını vurgulayarak, “Bu yıl da projemizin odağını değiştirdik ve kaybolmakta olan geleneksel mesleklere odaklandık. Bursa’da çinicilik ve ipek dokumacılığı üzerine bir toplantı yaptık. Çiniyi ilk defa deneyimledik. Çok odak gerektiriyor ve inanılmaz emek isteyen bir iş. El emeğinin önemini bir kez daha anladım” ifadelerini kullandı.

“Bizlere verilen destekten dolayı teşekkür ederiz”

Kültür Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı seçilen Kasım Uzunöz, “TEMSA Motorlu Araçlar, Sabancı Gönüllüleri ile bir araya gelerek unutulmaya yüz tutmuş çinicilik ve ipekçiliği, yaptığımız çalışmaları anlattık. Bizlere destek verdiler. Sosyal medya ve diğer yerlerde bizlerin daha iyi bilinirlik kazanması için çalışmalar yaptık. Bizlere verilen desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Gençlerimiz ve orta kuşak ipekçiliği bilmiyor. Daha yaşça büyük insanlar ipekle bir şekilde tanışmışlar. Günümüzde gençler kozayı şeker sanıyor. İpekböceği dediğimiz zaman Bursa’daki tramvay akıllarına geliyor. Dünyada köklü tarihi olan ipekçiliği insanlarımızın tanıması lazım” şeklinde konuştu.

Kaybolmadan Keşfet projesinin sürdürülebilir olması için ticarileşme konusunda sıkıntı yaşamış ve alanında uzun yıllardır deneyimli kişilerle çalışmaya 2023 yılında da devam etmeyi planlayan TEMSA Motorlu Araçlar, ilk etapta projesini 7 bölgede 7 meslek grubuyla sürdürmeyi hedefliyor.

Ustalar için sosyal medya kullanım rehberi hazırlandı

Küçük işletmelerin kısa vadede dijital dünyada varlıklarını devam ettirmeleri için destekleyici, bilinçlendirici ve değerli ürünlerini satışa dönüştürülebilecekleri bir eğitim programını hayata geçiren TEMSA Motorlu Araçlar, alanında uzman kişilerden aldığı profesyonel destekle bir sosyal medya kullanım rehberi de hazırladı. Rehberde dijital ayak izi, sosyal medya kullanmanın avantajları ve önemi, işletmelerin nasıl sosyal medya kullanması ve sosyal medyada kriz yönetiminin nasıl olması gerektiği gibi konu başlıklarına yer verildi ve detaylandırıldı. Hesapların bilinirliğini artırmak üzere sosyal medya reklam çalışmaları planlandı.