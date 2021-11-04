"Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding'in iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98’inci yılında başlattığı "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" kapsamında CarrefourSA çalışanları Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) iş birliğiyle mama yardımı yaptı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding, iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98'inci yılında "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" başlattı.

Seferberlik kapsamında Sabancı Holding, okul yenileme, biyoçeşitliliğe destek, fidan dikimi, toprak canlandırma ve çevre temizliği başlıkları altında etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Seferberlik çerçevesinde dün HayKonFed iş birliğiyle Çiftalan Kısırkaya’da CarrefourSA İcra Kurulu üyeleri, Sabancı Gönüllüleri, CarrefourSA çalışanları ile Agesa, Akçansa, Aksigorta, Çimsa, Enerjisa, SabancıDx, Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı ve Teknosa’dan gönüllülerin yer aldığı 300 kişinin katılımıyla 1.500'ü aşkın hayvana 1 ton mama yardımı gerçekleştirildi.





- "HayKonFed'e 2015 yılından bu yana destek veriyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Çiftalan Kısırkaya’da gerçekleştirdiğimiz etkinlikte hem patili dostlarımıza mama ve su desteği sağladık hem de yaşam alanlarını temizledik. 2015 yılından bu yana HayKonFed ile olan iş birliğimiz çerçevesinde 'Dost Hareketi' projesine büyük bir destek veriyoruz. İş birliğimiz adına patili dostlarımız için marketlerimizde kampanyalar düzenliyoruz, ayrıca HayKonFed’in sokak hayvanlarını besleyen gönüllülerine mama desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin de HayKonFed gönüllüleri sayesinde sokaklardaki patili dostlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz. Bunların yanı sıra HayKonFed çanta satışlarından elde edilen geliri de yine gönüllülerin kullanımına sunuyoruz. CarrefourSA olarak patili dostlarımız için doğrusu 'bir kap mama ve bir kap su' diyoruz."

CarrefourSA, uzun yıllardır HayKonFed iş birliğiyle devam ettirdiği "Dost Hareketi" projesi çerçevesinde de marketlerindeki yenilebilir tüketim fazlası ürünleri, HayKonFed gönüllüleri aracılığıyla sokak hayvanları ile paylaşıyor.