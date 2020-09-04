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Rüzgârın etkisiyle sahile geri dönemeyen 2 kişi kurtarıldı
DENİZDE RÜZGÂRIN ETKİSİYLE AÇILAN VE GERİ DÖNEMEYEN 2 KİŞİ KURTARILDI
Genel 04.09.2020, 17:21
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’nda şişme deniz yatağıyla boğulma tehlikesi geçiren iki kişi kurtarıldı.
Serinlemek için şişme simit ve deniz yatağıyla denize giren iki kişi, rüzgarın ve akıntının tesiriyle sahilden uzaklaştı. Bir süre sonra kumsaldan epey uzaklaştıklarını fark eden Ahmet T. İle Barış D. isimli iki arkadaş imdat çığlıkları atarak yardım istedi. İki kafadarın denizin ortasında çırpındıklarını fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Üstü ve Su Altı Kurtarma ekipleri hemen harekete geçerek birime ait bir jetski ile Ahmet T. ve Barış D.’ye ulaştı. Ekipler, jetski ile iki arkadaşı kıyıya çekerek kurtardı.
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