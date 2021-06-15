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Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

Kahramanmaraş’ta iki çocuğun, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzlettikten sonra öpme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Genel 15.06.2021, 20:24
Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

Kahramanmaraş’ta iki çocuğun, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzlettikten sonra öpme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Türkoğlu ilçesindeki Jandarma Komutanlığında yaşandı. Jandarmanın kuruluş yıldönümü olması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına asılan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle katlandı. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki çocuk, katlanan Türk bayrağını düzlettikten öpüp alınlarına getirdi. Yaşanan olay jandarma binasındaki güvenlik kamerasına yansırken, çocukların bu davranışı takdir topladı.
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