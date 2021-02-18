Rüzgara kapılan stadından arkasınan koşan market sahibi:" İzledikçe gülüyorum"

Antalya’da bir marketin rüzgar nedeniyle sürüklenen tekerlekli standı ve arkasından koşan kişilerin güvenlik kamerasına yansıması gülümsetti.

Antalya dün etkili bu günde hafif şekilde etkisini sürdüren rüzgar ilginç kamera görüntülerini de beraberinde getirdi. Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde bir marketin önündeki 4 tekerli cips standı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak sürüklenmeye başladı. Marketin önünden geçen stand yaklaşık 10 metre sürüklenerek binanın köşesinden gözlerden kayboldu. Stantın hareket ettiğini gören iki kız ise marketten çıkarak standın arkasından koşmaya başladı. İki kız yola çıkmadan yakaladıkları standı sürükleyerek yerine güçlükle getirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Standın arkasından koşup yakalamaya çalışırken görüntülere yansıyan market sahibi Fatma Öztürk, o gün çok rüzgar olduğunu ve içerde müşteri ile ilgilendiğini belirterek, "Müşterim de küçük bir kızdı. Müşterimle uğraşırken, abla stant gidiyor dedi, orda bir şaşkınlıkla ne oluyor dedim çok rüzgar esiyordu. Stant önce bir durdu sonra hareketlendi. Tabi bizde birden çıktık dışarı. Ne olduğunu anlayamadım, ne yapacağımı da bilemedim, standa mı koşayım markete mi bakıyım derken kız standın peşine ben kızın peşine binanın köşesini döndük. Binanın köşesinde bahçeye devrildi stant, beraber toparladık. Geri getirip yerleştirdik " dedi.

Görüntünün sosyal medyada videonun çok yayılmasını beklemediğini ve kendisini izlediğinde çok güldüğünü söyleyen Öztürk “şaşkınlığıma çok güldüm beklemiyordum böyle bir tepki olacağını” dedi.