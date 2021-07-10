Rusya’ya gidemeyen Afgan grup, İstanbul Havalimanı’nda kaldı

Rusya’nın St. Petersburg şehrine gitmek üzere aktarmalı olarak geldikleri İstanbul Havalimanı’ndan Rusya’ya gidemeyen 16 kişilik Afganistan uyruklu grup, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne uluslararası koruma başvurusu yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 16 kişilik grup, 22 Haziran’da Rusya’nın St. Petersburg kentine gitmek için aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı’na geldi. Rusya uçuşu öncesi yapılan kontrollerde başta vize olmak üzere gerekli seyahat evrakları olmadığı tespit edilen yolcular, uçağa binemedi. Bunun üzerine ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını belirttikleri öğrenilen grup, geri dönmemek için iki haftayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı’nın Transit Yolcu Salonu’nda bekliyor.

Afganistan’a dönmek istemeyen 16 Afganistanlı yolcunun Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları uluslararası koruma başvurusu incelemeye alınırken, yolcular ise transit bölgede bulunan Kabul Edilemeyen Yolcu Birimi’ndeki yolcu bekleme salonuna alındı.