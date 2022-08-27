Rusya’nın Ryazan bölgesindeki orman yangını 19 bin 280 hektarlık alana yayıldı

Rusya’nın Ryazan bölgesinde çıkan orman yangınlarında 19 bin 280 hektarlık alan kül oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Ryazan bölgesinde başlayan orman yangınları devam ediyor. Yaklaşık 10 bin personel, 20’ye yakın hava ve yüzlerce kara aracıyla alevlere müdahale edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar toplam 19 bin 280 hektarlık alanın tamamen yandığı bildirildi. Alevler aynı zamanda kırsal bölgelerdeki yerleşim alanlarını tehdit ederken, 3 yerleşim alanında yaşayanlar otobüslerle tahliye edildi.

Yangından yükselen duman Moskova bölgesine ulaştı

Ryazan bölgesindeki orman yangınları henüz kontrol altına alınamazken, çıkan duman rüzgarın etkisiyle Moskova bölgesine ulaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ve başkent Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yangınların yol açtığı riski hem havadan hem de oluşturulan karargahtan birlikte takip ediyor. Alevler Moskova’ya ilerlemeye devam ederken, Moskova Belediye Başkanı Sobyanin önlemlerin arttırıldığını söyledi. Rus meteoroloji uzmanı Aleksandr Sinenkov, Moskova üzerindeki kül ve kokunun önümüzdeki hafta ortasına doğru dağılacağını söyleyerek, "Pazartesi gününden itibaren rüzgarın yönü kuzeybatı yönüne doğru değişecek. Dolayısıyla o güne kadar dağılmayan duman rüzgarın etkisiyle ters yöne dağılacak" dedi.