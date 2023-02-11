Rusya’nın Maraş’ta kurduğu sahra hastanesinde depremzedelerin tedavileri sürüyor

Türkiye’deki deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdüren Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş’a kurulan sahra hastanesinde şuana kadar 250’den fazla kişinin tedavi edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlar gönderen Rusya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş ve Hatay’da çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatırken, Kahramanmaraş’a kurulan sahra hastanesinde de depremzedelerin tedavisine devam edildiğini duyurdu. Rus hekim ve psikologların sahra hastanesindeki faaliyetleri hakkında bilgi veren bakanlık yaptığı açıklamada, "Türkiye’de son 24 saat içinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler, hasarlı 10 binayı daha inceledi. Bakanlığın kurduğu sahra hastanesinde 60’ı çocuk 250’den fazla kişiye tıbbi yardım sağlandı. 20’si çocuk olmak üzere 110’dan fazla yaralıya tıbbi destek verildi" denildi.